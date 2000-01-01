رئيس جامعة طنطا يكرم الطلاب الفائزين في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال

كرم الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم، الطلاب الفائزين بالمركز الثالث في مسابقة "رالي مصر لريادة الأعمال"، في المسابقة التي نظمها مركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بمشاركة 13 جامعة حكومية مصرية.

وحضر التكريم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وأحمد المسلماني عضو مجلس الجامعة، والسادة عمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وأكد ذكي أن جامعة طنطا تذخر بأبنائها الطلاب المبدعين القادرين على المنافسة، مقدماً خالص التهنئة للطلاب الفائزين بالمسابقة، مشيراً إلى أن حصول الطلاب على هذا المركز يعكس جهود الجامعة الحثيثة فى رعاية الطلاب المبدعين ورواد الأعمال ونشر ثقافة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة في مختلف المجالات مما يسهم فى دعم أهداف التنمية المستدامة في كافة محاورها ومجالاتها في إطار رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أن الفريق الطلابي ضم الطالبة رنا أشرف عبده والطالبة اسراء عبد الحميد والطالب عبد الله الوكيل، و مشروعهم الفائز بعنوان "WHI Solution" من بين 2000 مشروع مشارك بالمسابقة، موضحاً أن فكرة المشروع الفائز عباره عن فلتر أو مرشح ينقى من الفيروسات باستخدام الضوء العادي باستخدام ماده ثاني أكسيد التيتانيوم وإضافة حساسات إلكترونية ذكية في تصميم المرشح أو الفلتر.