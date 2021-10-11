إيران وروسيا تتفقان على زيادة عدد رحلات الركاب والترتيب لتصدير قطع غيار طائرات لموسكو

أعلن المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيراني، مير أكبر رضوي، توقيع مذكرة تفاهم بين إيران وروسيا سيرتفع بموجبها عدد الرحلات الجوية بين البلدين إلى 35 رحلة أسبوعيا.



ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأربعاء عن رضوي القول، إن توقيع المذكرة جرى خلال لقاء عقد أمس بين محمد محمدي بخش رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني، ونائب وزير النقل الروسي.



وجرى التأكيد خلال الاجتماع على تعزيز التعاون الثنائي في مجال النقل الجوي بين البلدين.



وبموجب المذكرة، سيُسمح لشركات الطيران التابعة للطرفين بتشغيل رحلات شحن دون قيود على السعة.



كما تقرر توقيع مذكرة تعاون مع روسيا لتوفير إمكانية تصدير قطع ومعدات منتجة في إيران إلى روسيا، وكذلك إجراء إصلاحات ودعم فني للطائرات الروسية من قبل مراكز التصليح في البلاد.