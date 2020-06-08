 البنك الدولي يقدم دعما إضافيا بـ150 مليون دولار لمشروع رأس المال البشري في اليمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البنك الدولي يقدم دعما إضافيا بـ150 مليون دولار لمشروع رأس المال البشري في اليمن

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 3:46 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 3:46 م
وافق البنك الدولي، على تقديم تمويل إضافي قدره 150 مليون دولار، بشكل منح للمرحلة الثانية من المشروع الطارئ لرأس المال البشري في اليمن، وذلك كدعم إضافي لأنشطة المشروع الأصلي بمبلغ 150 مليون دولار، والذي بدأ العمل به في عام 2021.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن "موافقة البنك الدولي على تقديم التمويل الإضافي للمشروع تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة التخطيط في حشد الموارد والتنسيق مع المانحين الدوليين.

وأوضح أن المشروع سيدعم سُبل الحصول على الخدمات الحيوية للرعاية الصحية والتغذية وإمدادات المياه والصرف الصحي للمواطنين من الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، مؤكدا استمرار جهود الوزارة مع البنك الدولي لمواصلة الاستثمار في رأس المال البشري في اليمن وحماية مستقبل الأجيال القادمة.

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