 ضبط مخزن بالشرقية به كمية كبيرة من الأدوية غير مصرح بتداولها داخل البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط مخزن بالشرقية به كمية كبيرة من الأدوية غير مصرح بتداولها داخل البلاد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 11:06 م | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 11:06 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مخزن أدوية بالشرقية يحتوى على كمية كبيرة من الأدوية غير مدرجة وغير مصرح بتداولها داخل البلاد.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع الجهات المعنية قد أكدت قيام طبيب مقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح بإدارة مخزن "بدون ترخيص" كائن بذات الدائرة لتجميع وتوزيع الأدوية المصرح بها للتداول وأخرى غير مصرح بتداولها داخل البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية وتم التقابل مع المتهم.

وبفحص المخزن عُثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية بإجمالي (5175 وحدة دوائية - عدد 8417 عبوة فارغة) جميعها غير مدرج بوزارة الصحة المصرية لتداولها داخل البلاد.

وبمواجهة المتهم أقر بقيامه بإدارة المخزن "بدون ترخيص" لبيع وتوزيع الأدوية على عملائه واستخدامه للعبوات الفارغة لإعادة تدوير المرتجع.


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