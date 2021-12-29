القبض على عاطلين لسرقتهما سيارة في التجمع الأول

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الأربعاء، شخصين لسرقتهما سيارة أحد المواطنين بأسلوب "توصيل الأسلاك" فى التجمع الأول.



وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة التجمع الأول، باكتشاف أحد الأشخاص، المقيم بمدينة الشروق، سرقة سيارته بعد تركها بالموقع محل عمله.



ودلت التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وعثرت قوات الأمن بحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.



واعترف المتهمان بارتكابهما الواقعة بأسلوب "توصيل الأسلاك" لوجود خلافات مالية سابقة بين المبلغ وأحدهما، كما أضافا بقيامهما بتقطيع السيارة المستولى عليها إلى عدة أجزاء وبيعها لدى عملائهما "سيئ النية" شخصين، مقيمين بمحافظة الشرقية.



وباستهداف الأخيرين، أمكن ضبطهما وبحوزتهما أجزاء من السيارة المستولى عليها، وباستدعاء المبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة.