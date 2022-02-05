إيطاليا: المبعوث الأممي الجديد لليبيا يجب أن يكون قادرا على التوسط بين الأطراف

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أنه ينبغي التركيز في الأشهر القادمة على مسألة تعيين المبعوث الأممي الخاص الجديد لليبيا، وأنه يجب يكون على دراية تامة بالوضع في ليبيا وقادر على التوسط بين الأطراف، واصفا إياها بالخطوة الحاسمة.



وقال وزير الخارجية الإيطالي خلال إحاطة أمام لجنتي الخارجية والدفاع المشتركتين بمجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أدركنا في السنوات الأخيرة أن تعيين مبعوث قوي للأمم المتحدة يسمح بوساطة حازمة وفعالة بين الأطراف.



وأضاف أنه سيكون من المهم للغاية إدارة الفترة الانتقالية إلى التعيين الجديد، بعد رحيل ستيفاني ويليامز عن الساحة، موجها لها الشكر على العمل التي قامت به.