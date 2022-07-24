رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي

تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي، وذلك خلال اجتماع برئاسته اليوم الأربعاء، بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المهندس عبد المطلب عمارة.

وتناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مستهل اللقاء، الأعمال الخاصة بتطوير الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) بطول 55 كم، والتي تتم في المسافة من تقاطع طريق وادي النطرون/العلمين عند الكيلو 101، وحتى مدخل مطار العلمين عند الكيلو 156، موضحاً أن تلك الأعمال تستهدف إقامة 6 حارات رئيسية لكل اتجاه، بالإضافة إلى 4 حارات خدمة، بواقع حارتين لكل اتجاه، كما تتضمن أعمال التطوير تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية. و

أشار وزير الإسكان، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية على الطريق الجاري تنفيذ أعمال التطوير به، وبما يضمن الأمان والسلامة لمرتاديه، ومرتادي القرى السياحية الواقعة عليه، وذلك من خلال تأمين ربط مداخل القرى والطرق الفرعية على طريق الخدمة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.

واستعرض وزير الإسكان، خلال اللقاء، التعديلات التي تتم على بوابات القرى السياحية على الطريق الساحلي، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية، موضحاً أنه يتم تنفيذ حارات تسارع وتباطؤ لبعض البوابات وتحديد اتجاهات الدخول والخروج، وكذا زيادة مسافات التخزين طبقا للمتاح وحالة كل بوابة من بوابات تلك القرى، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع المولات والمطاعم التي تقع جنوب الطريق الدولي الساحلي لتوفير مواقف انتظار إضافية خلف / بجوار المول، وعدم السماح بانتظار السيارات أمام المولات التي لا توجد أمامها مساحة كافية طبقاً لكل حالة على حدة، وإزالة المخالفات والمعوقات والإشغالات التي توجد على الطريق.

وأوضح الوزير أنه في إطار خدمة المواطنين، وتحقيق عبورهم للطريق بأمان وسلامة، فقد تم الاتفاق على تنفيذ عدد من كباري المشاة، حيث تم تحديد أماكنها بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تتولي أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي.