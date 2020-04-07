أمير عزمي مجاهد مديراً فنياً للمنيا وإيهاب محمد مدرباً عاماً

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أعلن مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي برئاسة المحاسب عاطف عبد الجابر تعيين أمير عزمي مجاهد مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم.
ويتولى إيهاب محمد مهمة المدرب العام، وأحمد عصمت مخططاً للأحمال.
كما قرّر مجلس الإدارة تعيين الكابتن جمال سالم كمدير للكرة.