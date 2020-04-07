أمير عزمي مجاهد مديراً فنياً للمنيا وإيهاب محمد مدرباً عاماً

مفيد محمد للأمن العام وتصعيد علاء الدين سليم.. أبرز التنقلات في حركة الداخلية

البيت الأبيض يدعو الرئيس السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية-الإفريقية ديسمبر المقبل

فيديو.. تفاصيل توزيع صكوك الأضاحي على 2 مليون أسرة بعد قرارات الرئيس السيسي

الأوقاف: جمع أكثر من 205 ملايين جنيه صكوك أضاحي وإطعام هذا العام