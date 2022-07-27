كشفت دراسة بريطانية عن قائمة كبيرة من الأعراض التى قد ترتبط بالإصابات السابقة بفيروس كورونا المستجد «كوفيدــ 19» من بينها تساقط الشعر وتراجع الرغبة الجنسية.

وأفادت نتائج الدراسة، التى نشرت فى مجلة نيتشر ميديسن أمس، بأن هناك نحو 62 من الأعراض «المستمرة» بعد أكثر من 12 أسبوعا من الإصابة.

وحلل الباحثون فى جامعة برمنجهام السجلات الصحية الإلكترونية لنحو 2.4 مليون شخص فى بريطانيا، من بينهم نحو نصف مليون شخص ثبتت إصابتهم.

وتبين أن أكثر المشكلات الصحية هى ضيق التنفس، مشاكل فى الشم، وآلام الصدر، والحمى.

وكشفت الدراسة أيضا أن أكثرها شيوعا لدى ما يعرف باسم مرضى كوفيد طويل الأمد هى مشاكل الذاكرة، وعدم القدرة على أداء الحركات أو الأوامر المألوفة، وسلس الأمعاء، وضعف الانتصاب، والهلوسة، وتورم الأطراف.

وزاد احتمال الإبلاغ عن تساقط الشعر أربع مرات، وزاد أكثر من الضعف احتمال الإبلاغ عن صعوبة القذف أو انخفاض الرغبة الجنسية.

ووجد الباحثون أن احتمالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد كانت أعلى لدى الشباب والإناث والأقليات العرقية.

وأعرب المؤلف الرئيسى للدراسة، الدكتور شامل هارون، عن أمله فى أن تساعد هذه النتائج «الأطباء ومطورى الإرشادات السريرية على تحسين تقييم المرضى الذين يعانون من آثار طويلة المدى لكوفيدــ19».