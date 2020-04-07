أديداس تخفض توقعاتها للسنة المالية 2022 وسط تباطؤ التعافي في الصين

خفضت شركة أديداس العملاقة للمنتجات الرياضية توقعاتها للسنة المالية 2022 ، مشيرة إلى تباطؤ التعافي في الصين، حيث قوبل تفشي كوفيد-19 بعمليات إغلاق صارمة، فضلا عن تباطؤ محتمل في أسواق أخرى.

ووفقا للأرقام الأولية الصادرة أمس الثلاثاء ، فإن الربع الثاني كان "متجاوزا إلى حد ما التوقعات" ، حسبما أعلنت الشركة.

وتتوقع أديداس الآن أن تنمو الإيرادات المحايدة للعملة بمعدل متوسط إلى مرتفع من رقم واحد في عام 2022.

وتتوقع الشركة الآن أن يصل صافي الدخل السنوي من العمليات المستمرة إلى مستوى حوالي 3ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار). وكان يتوقع من قبل أن يصل إلى ما بين 8ر1 و9ر1 مليار يورو.

وتتوقع أديداس الآن أن تنخفض الإيرادات في الصين الكبرى بمعدل من رقمين خلال الفترة المتبقية من العام، بعد أن قدرت سابقا أنه ، في غياب أي عمليات إغلاق كبيرة اعتبارا من الربع الثالث ، ستكون الإيرادات المحايدة للعملة في المنطقة ثابتة خلال النصف الثاني من العام مقارنة بمستوى العام السابق.

وذكرت الشركة أن صافي دخلها الأولي من العمليات المستمرة للربع الثاني انخفض إلى 360 مليون يورو من 387 مليون يورو في العام الماضي.

ونمت الإيرادات المحايدة للعملة بنسبة 4% في الربع الثاني. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو قوي من رقمين في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية، ونمو مرتفع من رقم واحد في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، فضلا عن العودة إلى النمو في آسيا والمحيط الهادئ. ومن حيث اليورو، زادت المبيعات بنسبة 10% لتصل إلى 596ر5 مليار يورو.