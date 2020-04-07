قال الفنان أكرم حسني، إنه انزعج من الاتهامات التي لاحقته بشأن سرقة لحن وكلمات أغنية «للّي» للفنان محمد منير، مشيرًا إلى أنه اعتاد منذ بداية مسيرته العملية في عام 2004، على عدم الرد على المشكلات إلا بالعمل.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أنه يرد بالأدلة والمستندات عندما تطال المشكلة سمعة أخلاقية تتعلق بالسرقة، قائلًا إن رده على الأمر مرتبط بـ3 أمور.

وأوضح أن الأول حق الجمهور، متابعًا: «الثاني أن الكينج محمد منير تاريخ كبير ائتمني على صناعة الأغنية ومن حقه أوضح له الأمر، والثالث أولادي لأن الاتهام بالسرقة يخص الشرف، أنا ابن المؤسسة العسكرية، متربي على حماية الحقوق وليس سرقتها».

ولفت إلى أنه خرج للرد اليوم، بسبب عدم صدق الاتهام وإثبات براءة موقفه، مضيفًا: «خبراء الموسيقى أو القانون هم من يفصلون بيننا، هذا ادعاء باطل الأدلة، اللحن فلكلور من حق أي شخص يكتب اسمه عليه، ولحن (للي) فلكلوري مستوحى من التراث الصعيدي أعدت توظيفه».