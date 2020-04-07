إيناس عبدالدايم: بروتوكول التعاون مع الشركة المتحدة يحقق العدالة الثقافية

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إن بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يؤكد اهتمام الدولة بالثقافة والفنون ودورهم، مشيرة إلى أنه يساعد الوزارة بصورة كبيرة في تحقيق استراتيجية الدولة والعدالة الثقافية.

وأضافت عبدالدايم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أن قنوات الشركة المتحدة تتسم بانتشار واسع، ووجود نسب مشاهدة عالية، قائلة إن الوزارة تجري أنشطة وفعاليات كثرة في محافظات مصر المختلفة.

وأوضحت أن البروتوكول يمكن الوزارة من الوصول إلى فئات كثيرة في الشعب داخل وخارج مصر، متابعة: «تصوير العروض المسرحية للدولة، وحفلات دار الأوبرا، وأنشطة وزارة الثقافة، يؤدي إلى حفظها وعرضها».

وتوجهت وزيرة الثقافة بالشكر إلى الشركة المتحدة على عقد البروتوكول في هذا الوقت المناسب، مضيفة: «يساعدنا أن نعمل جميعًا على مبادرة اكتشاف المواهب، من خلال البروتوكول الشركة المتحدة تتبنى المواهب ويستعينون بهم في الأعمال الفنية».

من جانبه، شكر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وزيرة الثقافة على كل المجهود الذي وضعته في البروتوكول، وقيادات الشركة المتحدة على الوصول لتلك الصيغة.

وتابع: «البروتوكول اليوم يتيح محتوى ثقافيًا محترمًا وكبيرًا لم يكن موجودًا على الشاشات، يتطلب أن يخرج لقطاع أكبر من المواطنين، المسرحيات يحضرها ما بين 400 إلى 600 يوميًا، أما عند العرض على التليفزيون، يشاهدها بضعة ملايين في المرة الواحدة».

ولفت إلى أن الشركة تتمكن من نقل المحتوى الثقافي المحترم والثري الخاص بوزارة الثقافة إلى كل محافظات مصر، مستطردًا: «نقل حفل لفرقة عالمية في الأوبرا، يساهم في أن يراها الأهالي في الوادي الجديد والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال مصر، كل هذا المحتوى كبير يتمكن الجمهور من الاستمتاع به، والمشاهد المصري ذوّاق».

ووقعت وزارة الثقافة بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يتضمن العرض التليفزيوني لمسرحيات الدولة، وكذلك الحفلات والفعاليات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، بالإضافة إلى أنشطة الوزارة في المحافظات المختلفة.

ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستعين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في اعمالها الفنية بمواهب شابة من مسارح الدولة، وأيضاً عمل الدعاية اللازمة عبر وسائل المتحدة الاعلامية لهذه العروض لتشجيع الجمهور على حضورها.