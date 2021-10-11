بلينكن يبحث مع رئيسة كوسوفو الشراكة ومساندة أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال لقائه مع رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني ورئيس وزرائها ألبين كيرتي في العاصمة الأمريكية واشنطن، سبل وآليات تعزيز الشراكة الثنائية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم، إن بلينكن أكد خلال اللقاء ضرورة مواصلة الشراكة بين الولايات المتحدة وكوسوفو كما وجه الشكر لقيادات كوسوفو على مساندتهم لأوكرانيا والاستضافة السخية للأفغان.

وأضاف برايس أن المناقشات ركزت على أهمية الحوار الذي يتوسط فيه الاتحاد الأوروبي لتطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا وتركز على الاعتراف المتبادل وعلى مسار التكامل الأوروبي ـ الأطلسي.