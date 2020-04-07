تهريب الآثار: محكمة عراقية تبرىء بريطانيا من تهمة أخذ قطع أثرية من العراق

وقد بدأ نظر دعوى استئنافه ضد إدانته منذ أكثر من شهر. وقال صهره، سام تاسكر، إن أسرته "سعيدة للغاية" لكنها تبقى حذرة بشأن وضعه.

"اعتراف ببراءة جيم"

وقال "ما زلنا لا نعرف كيف يبدو الجدول الزمني، ولا نريد إجراء أي مقابلات رسمية حتى يعود جيم بأمان إلى المنزل معنا".

وأضاف "كما هو الحال مع عملية الاستئناف خلال الشهر الماضي، اخترنا الصمت الحذر خوفا من تأجيج التوترات في العراق... نحن ممتنون للغاية للدعم الذي قدمه لنا محامونا وموظفونا في السفارة، ومكتب نائبنا في البرلمان (البريطاني) أثناء معارضة هذا الحكم، ونقدر بشدة قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم بالكامل والاعتراف ببراءة جيم تماما".

وقال "نحن أيضا ممتنون للغاية لأكثر من 350.000 شخص دعمونا في عريضتنا".

وجمع فيتون، وهو أب لاثنين، الهدايا التذكارية أثناء قيامه بجولة منظمة في مدينة إريدو، جنوب شرقي العراق.

اعتقال بالمطار

وقال مسؤولون عراقيون إن القطع المضبوطة يمكن اعتبارها قطعا أثرية يعود تاريخها إلى أكثر من 200 عام.

وأصر فيتون مرارا وتكرارا على أنه لم يكن ينوي تهريب هذه الأشياء، وإنه قيل لمن كانوا في الجولة إن القطع ليس لها قيمة اقتصادية أو تاريخية.

وقُبض عليه وعلى السائح الألماني، فولكر والدمان، عندما عُثر على تلك الأشياء في حوزتهم بينما كانت مجموعتهم تستعد للسفر من مطار بغداد، في 20 مارس/ آذار.