السعودية: وفاة الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبد العزيز

توفي اليوم في الرياض الأمير عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز عن عمر يناهز 75 عاما.

وقال مصدر مقرب من الأسرة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الأمير الراحل عانى من اعتلال في صحته اضطره إلى ملازمة السرير الأبيض لمدة طويلة.

والأمير عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز هو الابن الحادي عشر من أبناء الأمير ناصر بن عبد العزيز آل سعود ووالدته هي الأميرة العنود بنت رشيد بن جبر الرشيد من أمراء قبيلة شمر وتولى في العام 2001 منصب محافظ الخرج التي تبعد عن الرياض نحو 70 كيلو مترا جنوب شرق العاصمة السعودية قادما من محافظة الدرعية.

وينتظر أن يصدر الديوان الملكي مساء اليوم بيانا عن الوفاة وموعد الصلاة على الجثمان بجامع الإمام تركي في الرياض.