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دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الأربعاء المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من مبنى البرلمان العراقي.
وقال في بيان صحفي إن مبنى البرلمان العراقي "يمثل سلطة الشعب والقانون".