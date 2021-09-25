وفد إسرائيلي يتوجه إلى موسكو لبحث قضية الوكالة اليهودية

أعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، إرسال وفد إلى موسكو لبحث قضية الوكالة اليهودية للهجرة، وسط حالة من التوتر بين البلدين بسبب اتخاذ روسيا إجراءات تدقيق ضد وكالة الهجرة اليهودية.

وأمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، في بيان ردا على تصريحات الكرملين إن "العلاقات بين إسرائيل وروسيا تستند إلى تاريخ طويل وتواصل منتظم ومصالح مشتركة".

كما أضاف البيان "الجالية اليهودية في قلب هذه العلاقات، إذا كانت هناك قضايا قانونية مرتبطة بالنشاط المهم للوكالة اليهودية في روسيا، فإن إسرائيل، كعادتها، مستعدة وجاهزة للدخول في حوار".

وكان الكرملين قال في وقت سابق اليوم، إن خطوة إغلاق الوكالة اليهودية للهجرة في روسيا يجب ألا "تسيّس"، واصفا إياها بأنها مسألة قانونية بحتة.

كما قال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الثلاثاء "لا ينبغي تسييس الوضع أو أن يؤثر على العلاقات الروسية الإسرائيلية ككل"، مضيفاً "هناك قضايا مرتبطة بالتزام القانون الروسي. يجب التعامل مع هذا الوضع بحذر شديد". ولم يقدم بيسكوف تفاصيل إضافية.