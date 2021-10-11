مؤتمر الاتحاد الإفريقي للاتصالات يدعو لتعزيز الخدمات الرقمية لتحقيق التنمية المستدامة

دعا المشاركون في الدورة السادسة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات، إلى وضع استراتيجيات إفريقية مناسبة تهدف إلى تعزيز البنى التحتية والخدمات الرقمية من أجل التنمية المستدامة في القارة.

كما دعا الأمين العام للاتحاد الإفريقي للاتصالات جون أومو، في ختام فعاليات الدورة السادسة اليوم /الثلاثاء/ بالجزائر العاصمة، إلى زيادة تطوير البنية التحتية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أنه يتعين على وزراء تكنولوجيات الإعلام والاتصال الأفارقة صياغة السياسات التي يمكن أن تعزز دور إفريقيا في بيئة التكنولوجيا الرقمية المزدهرة.

من جانبه، أكد ممثل الاتحاد الدولي للاتصالات، ماريو مانيفيتش، أن هذا المؤتمر كان مناسبة لمسؤولي قطاعات الاتصال والمعلومات الأفارقة لمناقشة المواضيع التي تؤثر على سياسات الحكومة الإفريقية المتعلقة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، فضلا عن كونه فرصة للهيئتين الدوليتين (الاتحاد الدولي للاتصالات و الاتحاد الإفريقي للاتصالات) لاستكشاف مجالات التعاون والخطط الاستراتيجية الجديدة المنبثقة عن هذه الدورة السادسة.