السرقة تتسبب في وقف خط أنابيب ينقل 180 ألف برميل يوميا في نيجيريا

نقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن مصدر مطلع أن خط أنابيب نفطيا قادرا على نقل 180 ألف برميل يوميا في نيجيريا توقف عن نقل الخام منذ منتصف يونيو بسبب السرقة.



وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إنه لم يتم رسميا بعد إغلاق خط "ترانس-نيجر بايبلاين". ووفقا لحسابات بلومبرج فإن قدرة الخط تمثل نحو 15% من أحدث متوسط إنتاج يومي لنيجيريا.



وتحاول نيجيريا، أكبر منتج للنفط في أفريقيا والعضو في منظمة الدول المصدرة للبترول، التصدي للتخريب الذي تتعرض له شبكتها من خطوط الأنابيب خلال السنوات الأخيرة.



وكان اتحاد صناعي أفاد في وقت سابق من هذا العام بأن المنتجين استقبلوا نحو 5% فقط من كميات الخام التي تم ضخها عبر خط الأنابيب بين أكتوبر 2021 وفبراير.



ويعكس هذا مشكلة أكبر لنيجيريا، التي تعاني نقصا في الاستثمارات، والتي أصبحت غير قادرة على إنتاج كامل الحصة التي يتيحها لها تحالف أوبك بلس للاستفادة من ارتفاع الأسعار.