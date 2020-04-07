قال الفنان أكرم حسني، إنه لم ينكر أنه استوحى لحن أغنية «للّي»، من الفلكلور بتصرف، معقبًا: «محمود المنسي، الذي اتهمني بالسرقة، قال هذا لحني الأصلي وأكرم سارق، رغم إن اللحن فلكلور».

وأضاف خلال لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، أنه رجع إلى القانون قبل كتابة أن الأغنية من لحنه، مؤكدًا أن القانون أثبت بأنه غير ملزم بالأمر.

وتابع: «أنا مش بالغباء إني رايح أعمل أغنية لمحمد منير، أعظم من أنجبت مصر في الغناء وتاريخ طويل، ورايح أسرق لحن عشان الناس كلها تسمعه، هل أنا ساذج لهذه الدرجة؟».

وعن رد فعل الكينج: «منير قالها لي من زمان من عام 2015، اللي بيتخانق مش فاضي يشتغل، ومازلت أعمل بنصيحته، كنا نتحدث اليوم قال لي دول أعداء نجاح متركزش، لم ينزعج لأنه تاريخ وفنان كبير».

وأردف: «منير خلص كل الكلام والمفردات في كل أغنياته، فصلتها على تفاصيل مقاسه، وقررت استخدام لحن التيمة الصعيدي، هو عنده ثقة في النفس، وعارف إن ما حدث زوبعة في فنجان وإنهم مدعين نجاح، في ناس متعرفش تنجح، بتتضايق من النجاح».