كيريوس ينسحب من دورة أتلانتا للتنس

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أعلن الاسترالي نيك كيريوس اليوم الأربعاء انسحابه من منافسات الفردي لدورة أتلانتا الأمريكية للتنس، جراء تعرضه لإصابة على مستوى الركبة.

ونشر كيريوس عبر حسابه في موقع انستجرام: "أنا آسف جداً لعدم تمكني من اللعب. سبق لي أن فزت بهذه الدورة مرة، وكما تعلمون، أمرّ حالياً بأفضل فترة لي في عالم التنس".

وأضاف خلال رسالة مصورة لجماهير أتلانتا: "كل ما أريده، هو أن اقدّم الاستعراض ورؤية قدراتي. ولكني لست بصدد تقديم أفضل مستوياتي اليوم".

وكان كيريوس قد خسر لقب نهائي ويمبلندون يوم 10 يولي الجاري أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.

ورغم انسحابه من منافسات الفردي، إلاّ أن كيريوس، يبذل قصارى جهده في الوقت الحالي من أجل اللحاق بالمشاركة في منافسات الزوجي بدورة أتللانتا، مع مواطنه ثاناسي كوكيناكيس.

وأتم كيريوس: "سأحافظ على آمالي وربما ساكون قادراً على المشاركة في الزوجي مع ثاناسي هذا الأسبوع".

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أنه من المتوقع أن يعود كيريوس المصنف رقم 47 عالميًا لمنافسات التنس يوم 13 أغسطس المقبل، عند انطلاق دورة سينسيناتي للماسترز.