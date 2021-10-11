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أعداد جريدة الشروق
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تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها في شمال سوريا

أنقرة - د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 10:17 ص

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، مقتل اثنين من جنودها في هجوم شنه مسلحون أكراد شمالي سوريا.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة، بأن جنديين أصيبا بجروح بالغة جراء هجوم شنه مسلحون على نقطة عسكرية. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن الوزارة أن الجنديين فارقا الحياة رغم محاولات إنقاذهما.

وتسيطر قوات تركية وأخرى مدعومة منها على مناطق بشمال سوريا بعد عمليات عسكرية لإبعاد المسلحين الأكراد الذين كانوا سيطروا في وقت سابق على مناطق حدودية سورية متاخمة لتركيا.

وتهدد تركيا منذ فترة بشن عملية جديدة في شمال سوريا.

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