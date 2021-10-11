انعكاسات التغيرات المناخية على مصر وإفريقيا في ندوة بمركز إبداع الإسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ، مساء اليوم /الثلاثاء/ ندوة بعنوان " انعكاسات التغيرات المناخية على مصر وإفريقيا"، و ذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

وأشار المشاركون في الندوة إلى مخاطر التغيرات المناخية وتسببها في تدهور الصحة العامة، حيث تؤثر بشكل مباشر على الصحة، وبشكل غير مباشر من خلال التغيرات الحيوية لمدى انتشار الأمراض المنقولة بواسطة الحشرات، إلى جانب تدهور الإنتاج الزراعي وزيادة معدلات التصحر، وتأثر نمط الأمطار في حوض النيل ومعدلات البخر بالمجاري المائية.

شارك في الندوة دكتور سامح رياض عبدالله ، وكيل وزارة البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة لمنطقة غرب الدلتا، دكتور مصطفى البخشوان وكيل وزارة الزراعة ونقيب الزراعيين السابق، دكتورة منال فوزي استاذ علوم البيئة بكلية العلوم ورئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، ونخبة من الخبراء والأكاديميين.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري تأسس بالإسكندرية، ويهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.