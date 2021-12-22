نقلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بمحافظة قنا، اليوم، سوق الأربعاء بمدينة دشنا إلى الموقع الجديد الذي تم تخصيصه لذلك.

وأوضح أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، أنه تم نقل سوق الأربعاء الذى تخطى عمره 100 عام، من شارع امتداد السكة الحديد ومنطقة الكنيسة ومدرسة الثانوية التجارية والإدارة التعليمية، إلى الموقع الجديد على مساحة 4000 متر بأرض الجمعية الزراعية بجوار موقف السيارات الجديد.

وأضاف أنور أن الوحدة المحلية بدأت منذ الاثنين الماضي في تجهيز موقع السوق الجديد من خلال تسوية الأرض، وتركيب كشافات الإنارة، بالإضافة إلى العمل بالتوازى على التواصل مع الباعة الجائلين ومفترشي الطريق والمواطنين بالتوجه إلى مقر السوق الجديد.

وذكر أن سوق الأربعاء يعد السبب الرئيسي للتكدس المروري بمزلقان وكوبري الجبانة، وطريق مصر أسوان الزراعي، وامتداد السكة الحديد، ومنطقة الخولا، فضلا عن العشوائية والمنظر غير اللائق بالمنطقة المحيطة بالسوق، مضيفاً أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تسعى بإستمرار إلى تحسين وتجميل ومنع انتشار العشوائية.