الضرائب: نقوم بجهود مكثفة لمتابعة ممارسي التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى على الإنترنت

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على تذليل أى عقبات قد تواجه مزاولى أنشطة التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى من حيث تقنين وتسجيل أنشطتهم لدى المصلحة إيمانا بأهمية التجارة الإلكترونية في الآونة الأخيرة، حيث إنها أتاحت الفرص لدى العديد من الأشخاص للعمل من منازلهم وإتمام الكثير من المعاملات التجارية فى وقت زمنى قصير وفى أى ساعة فى اليوم وفى أى مكان، وأيضا أصبحت التجارة الإلكترونية تمثل جانبا مهما من التجارة الداخلية فى مصر، جاء ذلك بحسب بيان مصلحة الضرائب اليوم.

وقال إن أنواع الضرائب المتعلقة بكل من نشاط التجارة الإلكترونية ونشاط صناعة المحتوى على الانترنت هى ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة تفرض على صافي دخل الأشخاص الطبيعيين (المنشاة الفردية) أو أرباح الأشخاص الاعتبارية (الشركات) المحقق من ممارسة المهن غير التجارية أو الأنشطة التجارية أو الصناعية أو تقديم الخدمات وذلك وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأما ضريبة القيمة المضافة فهى ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات فيما عدا السلع والخدمات المعفاة من الضريبة وفقا لأحكام قانون ضريبة القيمه المضافة رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وأضاف أن هناك أكثر من نوع من الكيانات القانونية للمنشآت فالفرق بين المنشاة الفردية والشخص الاعتباري في التجارة الإلكترونية هو أن المنشأة الفردية هى تلك المنشاة التى يقوم بإنشائها الفرد بمفرده ويمتلكها فرد واحد يديرها بنفسه كما يحصل على كافه الارباح منها مع تحمله كافه المسئوليات، أما الاشخاص الاعتبارية هي كيانات تنشأ من مجموعة من المساهمين أو أصحاب الحصص وتتمتع بالشخصية القانونية كشخص اعتبارى وتنقسم الأشخاص الاعتبارية إلى شركات أشخاص وتضم شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وشركات الواقع، وشركات الأموال وتضم الشركات المساهمة وشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة الشخص الواحد وشركات التوصية بالأسهم.

وتابع أنه تم تخصيص النموذج التالي على موقع جوجل فورم

https://docs.google.com/forms/d/1M4jX3GlkUbQRxBZN1G0HhuM71vHBTUiDN4Skfr2QFIg/edit

والذي يمكن من خلاله لكل من يقوم بممارسة نشاط التجارة الإلكترونية أو نشاط صناعة المحتوى على الانترنت أن يقوم بإرسال الأسئلة والاستفسارات وتقوم وحدة التجارة الإلكترونية بالرد عليها.

وأوضح أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوى المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشر المحتوى المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.

وأكد أن وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب تقوم بجهود مكثفة للمتابعة والتواصل مع كل من يمارس نشاط التجارة الإلكترونية، وكذلك صناعة المحتوى على الإنترنت، وذلك لتقديم التوعية اللازمة لهم والرد على كل استفساراتهم وتساؤلاتهم.

ولفت إلى أنه في حالة وجود أي استفسارات تخص نشاط التجارة الإلكترونية، أو نشاط صناعة المحتوى على الإنترنت يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادي - صقر قريش - الدور الأرضي، أو التواصل عبر البريد الإلكترونى e.commerce@eta.gov.eg .