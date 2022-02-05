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عرضت فضائية «الحدث العربية»، مقطع فيديو يرصد مشاهد للقصف الصاروخي الذي تعرض له محيط القنصلية التركية في الموصل، فجر اليوم الأربعاء.

وأكد مصدر أمني في العراق، أن القنصلية التركية في الموصل تعرضت فجر اليوم الأربعاء، لقصف بـ4 صواريخ.

وأضاف المصدر أن الصواريخ سقطت في مجمع سكني قرب القنصلية، وأحدثت أضرارا مادية فقط.

وأكد القنصل التركي في الموصل أن طاقم القنصلية بخير ولم يصب أحد منهم بأذى، وأن القذائف سقطت في محيط القنصلية.

وأظهرت مشاهد مصورة، بحسب وكالة شفق نيوز، ما خلفه القصف الصاروخي الذي تعرض له محيط القنصلية. وذكرت الوكالة أن الهجوم نفذ بقذائف هاون، وتركز على مجمع سكني يوجد فيه مقر القنصلية.

ويأتي هذا الهجوم عقب قصف مدفعي لمصيف برخ في الشمال العراقي، اتهمت فيه تركيا، وأثار ردود فعل سياسية وشعبية غاضبة. وتبنت بعض الفصائل المسلحة العراقية الرد المسلح على القواعد التركية في العراق.