قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن فيروس كورونا لازال يشكل خطورة على الأفراد والمجتمعات من حيث الانتشار، منوهًا إلى زيادة أعداد الإصابات في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TeN»، مساء الثلاثاء، أن العالم يشهد زيادة في أعداد الإصابات، وزيادة في أعداد حالات دخول المستشفيات والوفيات، محذرًا من أن الأمر خطر على مستوى عالمي وإقليمي ووطني.

وتابع: «في معظم دول العالم ودول الإقليم لازال كورونا يشكل خطورة؛ بسبب التراخي المتنامي بين الأفراد والمجتمعات، من حيث تطبيق الإجراءات الوقائية المعروفة وتدابير الصحة العامة، ومعظم دول الإقليم تعاني من تلك الخطوة».

وعن تشبيه كورونا بـ«دور البرد»، عقّب: «تكمن الخطورة في أن الجملة، أعطت نوعًا من الاطمئنان الزائف حول شدة المرض، أدت إلى عدم التزام المجتمعات والأفراد بالتدابير المعروفة، والتي تشمل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وبروتوكول العطس».

ونوه إلى زيادة الوفيات جراء فيروس كورونا، خاصة الدول التي تعاني من نقص في تغطية اللقاحات، متابعًا: «دول العالم التي تشهد نسبة تغطية لقاحات مرتفعة، لديها زيادة في عدد الإصابات، لكن لا زيادة في عدد حالات دخول المستشفيات والوفيات».