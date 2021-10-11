 المحكمة العليا الباكستانية تلغي انتخاب رئيس وزراء إقليم البنجاب - بوابة الشروق
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المحكمة العليا الباكستانية تلغي انتخاب رئيس وزراء إقليم البنجاب

د ب أ
نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 5:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 5:11 ص

ألغت المحكمة العليا الباكستانية انتخابات أسفرت عن تولي مرشح الائتلاف الحاكم منصب رئيس وزراء إقليم البنجاب، أكبر أقاليم باكستان، وأمرت بتنصيب المرشح المدعوم من رئيس الوزراء السابق عمران خان رئيسا للحكومة المحلية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثلاء.

وقال فؤاد أحمد تشودري، القائد البارز في حزب خان خارج المحكمة في إسلام أباد، إن لجنة من ثلاثة قضاة أصدرت الحكم.

وأصدرت اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الحكم اليوم الثلاثاء بناء على تظلمات من خان وحلفائه للطعن في الانتخابات التي أجريت الأسبوع الماضي وأسفرت عن انتخاب حمزة شريف، نجل رئيس الوزراء شهباز شريف رئيسا لوزراء إقليم البنجاب.

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