الدول الأوروبية تتفق على تخفيض استخدام الغاز بنسبة 15%

وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على خفض استخدامهم للغاز بشكل طوعي بنسبة 15% وذلك استعداداً لانقطاع محتمل للإمدادات من جانب روسيا.



وذكرت شبكة "ان اتش كيه" الإخبارية في نشرتها الإنجليزية اليوم/ الثلاثاء/ أن وزراء الطاقة الأوروبيين اتفقوا على خفض الاستخدام بين شهري أغسطس ومارس المقبلين بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية.



ومن جانبه، صرّح مفوض الاتحاد الأوروبي، قادري سيمسون، بأن "هناك إجماعاً على الطاولة بشأن أننا بحاجة للاستعداد للأسوأ"، مضيفاً أن النتيجة الأكثر أهمية "هي أننا سنبدأ في توفير الغاز الآن، وأن لدينا مخططاً للعمل سوياً بطريقة منسقة إذا ساء الوضع".