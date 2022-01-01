وزير التموين يعلن كميات القمح المتوفرة في الموسم الصعب

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كمية القمح المتوفرة في الصوامع 3.4 مليون طن، إلى جانب الكميات الموجودة في صوامع المطاحن بواقع 4 ملايين طن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كل مطحن به صومعتان، تحتوي كل واحدة على خمسة آلاف طن، موضحا أن هناك 66 مطحناـ

وأشار إلى أن مشروعا لاستكمال الصوامع للوصول إلى سعة تخزينية تبلغ خمسة ملايين طن.

ولفت إلى تسلم أربعة ملايين طن، متقدما بالشكر لكل المزارعين وكل الجهات الذين ساعدوا الدولة في هذا الموسم الصعب.

ونوه بأن الدولة وصلت العام الماضي إلى 3.4 مليون طن، فيما أظهر العام الجاري في ظل الأزمة الراهنة معدن المزراع المصري ما أسفر عن الوصول إلى 4 ملايين طن.

وأفاد بأن يتم استقبال 200 ألف طن بشكل يومي، متوقعا كسر حاجز الأربعة ملايين طن.