تركيا: استئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية قد يبدأ في غضون أسبوع

أعلنت تركيا، أن استئناف تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية قد يتم في غضون أسبوع، وأن يصل إلى 25 مليون طن بحلول نهاية العام، وذلك بعدما توسطت البلاد لإبرام اتفاق بين كييف وموسكو، وهو اتفاق أدى إلى تهدئة المخاوف من حدوث أزمة غذاء عالمية.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القول، إن الموعد الدقيق لانطلاق الصادرات يعتمد على الترتيبات اللوجستية.



وتجدر الإشارة إلى وجود نحو 100 سفينة تحمل حبوبا ومنتجات زراعية تقطعت بها السبل في الموانئ الأوكرانية منذ اندلاع الحرب.



ومن المقرر أن تفتتح تركيا اليوم الأربعاء مركز عمليات مشترك مع أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، لتنسيق حركة التجارة بموجب الاتفاق.



وعن أهمية إبقاء تركيا باب الدبلوماسية مفتوحا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال قالن: "إذا أحرق الجميع الجسور مع روسيا، فمن سيتحدث معهم؟ وقد رأينا (من خلال التوصل للاتفاق) مدى أهمية العمل التركي المتوازن".



وفيما يتعلق بالتهديد التركي بشن عملية عسكرية جديدة في سوريا، أكد قالن ما تعهد به أردوغان مؤخرا بقصف التنظيمات الكردية "الإرهابية" في سوريا مرة أخرى، وقال إن العملية قد تبدأ "في أي لحظة".