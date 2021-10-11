الحبس 6 أشهر لـ3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال البغدادي، الثلاثاء، كل من: "م.س.ع"، و"إ.إ.ع"، و"أ.إ.ع" بالحبس لمدة 6 أشهر؛ لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، والتسبب في مصرع شخص "شريكهم"، وذلك في القضية المُقيدة برقم 10968 لسنة 2022 جنايات مينا البصل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مأمور قسم شرطة مينا البصل، يفيد قيام 4 أشخاص بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار في نطاق دائرة القسم، وأدى وذلك إلى مصرع أحدهم.

وجاء بالتحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث أنه حال مباشرة أعمال القسم حضر المتهمين الـ3 من تلقاء أنفسهم، وأقروا بإجراء أعمال حفر داخل منزل "الأول" بقصد الحصول على الآثار مما أى إلى سقوط قطعة من الحجارة على آخر كان برفقتهم أودت بحياته في الحال.

وبانتقال الشرطة، إلى موقع البلاغ، تبين من إجراء المعاينة وجود أعمال حفر بعمق 4 أمتار، ووجود قطعة من الحجر داخل الحفرة، والمعدات المستخدمة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، إلى أن أحيلوا لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقهم حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: أشرف أبو زينة، ومحمد حسن منيع، وسكرتير الجنايات إبراهيم غريب.