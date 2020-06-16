 مخيم «سينما من أجل السلام» ينطلق في بيروت أغسطس المقبل - بوابة الشروق
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مخيم «سينما من أجل السلام» ينطلق في بيروت أغسطس المقبل


نشر في: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 11:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 يوليه 2022 - 11:19 ص

ينطلق في العاصمة اللبنانية بيروت، خلال الفترة من 8 إلى 14 أغسطس المقبل، مخيم صيفي لصناعة الأفلام، بعنوان: (سينما من أجل السلام - Cinema for Peace)

المخيم الذي يقام في جبل لبنان، يتم خلاله تدريب 40 صانع أفلام مقيمين في لبنان من جنسيات عربية مختلفة حول كيفية استعمال السينما والإعلام لمناصرة قضايا الإنسان، ومناهضة العنف وخطاب الكراهية.

ويشارك في هذا المخيم المرتقب أكثر من 15 شخصية محترفة من المخرجين والمدربين والمتحدثين؛ ليكون المشاركين دعاة لسينما من أجل السلام، وليتمكنوا من إنتاج أفلام قصيرة وأفلام توعوية حول موضوعات متعلقة بالسلام، على أن تجوب هذه الأعمال العالم عبر نشرها على وسائل الإعلام التقليدية والرقمية، وعرضها في العديد من المهرجانات العالمية ضمن عروض خاصة حول دور الشباب في صناعة السينما المسؤولة.


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