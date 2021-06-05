السفيرة الأمريكية تبحث مع الرئيس السريلانكي أسباب الأزمة الاقتصادية والسياسية

قالت سفيرة الولايات المتحدة في سريلانكا، جولي تشونج، إنها التقت بالرئيس السريلانكي الجديد رانيل ويكريميسينجه اليوم الأربعاء، لمناقشة كيفية وصول الدولة إلى هذه المرحلة من الأزمة الاقتصادية والسياسية.



وقال تشونج، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن لقاءها مع ويكريميسينجه ركز أيضا على التعاون بين سريلانكا والولايات المتحدة نحو مستقبل أكثر إشراقا للجميع.



وأضافت أن الدولتين والشعبين أصدقاء وشركاء لأكثر من 70 عاما، وهي علاقات ستزدهر في سريلانكا التي تتبنى الحكم الرشيد، وتحترم حقوق الإنسان، وتستمع إلى تطلعات شعبها، بحسب وكالة أنباء أداديرانا السريلانكية.