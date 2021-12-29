لافروف: الغرب يسعى لمنع تشكيل نظام عالمي ديمقراطي جديد

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن الغرب يسعى لبناء عالم أحادي القطب ومنع تشكل نظام عالمي ديمقراطي جديد.

وأضاف لافروف، في كلمته أمام مندوبي الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية، أن الغرب يٌخير روسيا بين اتباع أحادية القطب والرضوخ له، أو مواجهة العقوبات والتهديد، مؤكدا أن واشنطن تحاول فرض وجهة نظرها على الدول وتطبيق السياسة الخاصة بها في كل العالم.

وأعرب عن ثقته بأن أغلبية الدول لا تقبل هذا النهج الاستعماري وتود العيش باستقلال، لافتا إلى أن الكثير من الدول تلاحظ تقلبات الدولار وتريد المصداقية باستعمال العملات الوطنية.

وأشار إلى أن الصين تعتبر هدفا للأمريكيين لأنها القوة الاقتصادية الأولى وواشنطن ترفض التنافس، مؤكدا أن موسكو لا ترغب في أن يكون لها أعداء، والناتو اعتبر روسيا والصين عدوتين في اجتماع مدريد.