زيلينسكي يطالب بفرض عقوبات جديدة على روسيا مع خفض جازبروم لإمدادات الغاز

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الغرب بفرض جولة جديدة من العقوبات على موسكو بعد الإعلان عن مزيد من خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية عبر الفيديو مساء الثلاثاء إنه "من الواضح للجميع" الآن أن روسيا تحتجز أوروبا للحصول على فدية وتستخدم شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة (جازبروم) لجعل هذا الشتاء "الأصعب" بالنسبة للدول الأوروبية.

وأضاف زيلينسكي أن موسكو تتعمد تأجيج ارتفاع أسعار الغاز إلى ما يعادل أكثر من ألفي يورو مقابل ألف متر مكعب في البورصة، مضيفا أنه "من الضروري الرد على الإرهاب .. الرد بالعقوبات".

وبالإضافة إلى العقوبات، شدد زيلينسكي على ضرورة أن يتعلم الشعب الروسي التكلفة البشرية للحرب. وقال إنه في حين أن ما يقرب من 40 ألف جندي روسي قتلوا منذ بدء الحرب، فإن "المجتمع الروسي ككل لا يزال غير مدرك للأرقام".