المركزي في سول: انكماش اقتصاد كوريا الشمالية في 2021 للعام الثاني بسبب العقوبات وكورونا

أشارت تقديرات صادرة عن البنك المركزي في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، إلى أن اقتصاد كوريا الشمالية قد انكمش للعام الثاني على التوالي في عام 2021 بسبب العقوبات الدولية وجائحة كورونا.

ووفقا لما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، قال بنك كوريا في تقرير، إن اقتصاد كوريا الشمالية، الذي تضرر من عقوبات الأمم المتحدة المشددة بسبب برامج بيونجيانج النووية والصاروخية، انكمش بنسبة 1. 0% العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.

ومع ذلك، تباطأ الانكماش في العام الماضي من معدل نمو سلبي بنسبة 5. 4% سجله في العام السابق عليه.

وإضافة إلى عقوبات الأمم المتحدة، تلقت كوريا الشمالية ضربة بسبب إغلاق حدودها مع الصين، أكبر حليف اقتصادي لها، وفقا للبنك المركزي في سول.

ويستند التقرير السنوي لبنك كوريا إلى بيانات من المؤسسات الكورية الجنوبية المتخصصة في شؤون كوريا الشمالية، والتي لا تنشر بيانات اقتصادية رسمية.

وتراجعت التجارة الخارجية لكوريا الشمالية بنسبة 3. 17% على أساس سنوي إلى 710 ملايين دولار في عام 2021 حيث تضررت تجارتها مع الصين، الشريك التجاري الأكبر لها، بشدة من الجائحة.

وبلغ إجمالي صادرات كوريا الشمالية 80 مليون دولار في عام 2021، بانخفاض 2ر8% عن عام 2020، وانخفضت وارداتها بنسبة 18.4% إلى 630 مليون دولار.

ووصل حجم التجارة بين الكوريتين إلى 11 مليون دولار فقط العام الماضي، بسبب تداعيات إغلاق المجمع الصناعي بين الكوريتين في بلدة كيسونج الحدودية بكوريا الشمالية في عام 2016.