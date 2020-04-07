كواليس رفض اتحاد جدة التعاقد مع بن شرقي وموقف الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي اتحاد جدة رفض فكرة التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي والتحول إلى خيارات أخرى.

وربطت العديد من التقارير الصحفية، بين رحيل المغربي بن شرقي عن الزمالك، ومطالب جماهير الأهلي للتعاقد معه خاصة في ظل تواجده كلاعب حر، عقب انتهاء عقده.

موقف اتحاد جدة من التعاقد مع بن شرقي

كشفت صحيفة "المواطن" السعودية، عن كواليس المفاضلة التي يقوم بها نادي اتحاد جدة من أجل ضم لاعب أجنبي في مركز الجناح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي شهدت تواجد بن شرقي بجانب النيجيري فيكتور موسيس لاعب تشيلسي السابق والبرتغالي جوتا لاعب سيلتيك الاسكتلندي، للتعاقد مع أحدهم.

واستعرض التقرير في الصحيفة السعودية، رفض المدرب نونو سانتوس، التعاقد مع بن شرقي والمفاضلة بين الثنائي الأجنبي، جواو بيدرو نيفيس "جوتا"، لاعب سيلتيك، يبلغ من العمر 23 عامًا، ويجيد اللعب في مركز الجناح الهجومي، والدولي النيجيري فيكتور موسيس، 31 عامًا، يمكنه اللعب كجناح أيمن أو كظهير أيمن، ويلعب حاليًا في صفوف سبارتاك موسكو الروسي.

ويخوض النمور أولى تدريباتهم الودية التحضيرية ضد فيورنتينا الإيطالي يوم 31 يوليو، ثم سيلعب مع ريد بول سالزبورج في 7 أغسطس، بينما يلعب يوم 12 أغسطس الودية الثالثة أمام الوحدة الإماراتي، ثم آخر الوديات ستلعب في جدة يوم 19 أغسطس، ولم يعلن الفريق الجداوي حتى الآن عن منافسه في تلك المباراة.

ونجح الاتحاد هذا الصيف في حسم 3 صفقات صيفية، بضم أحمد شراحيلي وزكريا هوساوي، بجانب التعاقد مع أجنبي وحيد وهو المصري طارق حامد، في صفقة انتقال مجانية عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك.

مطالب الجماهير تقرب بن شرقي من الأهلي

في الوقت ذاته، أصبح المغربي بن شرقي، على رأس مطالب جماهير القلعة الحمراء، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الأهلي.

وكشف مصدر، داخل الأهلي، أنه تم فتح خطوط التواصل مرة أخرى مع وكيل اللاعب، والذي رحب بارتداء قميص الأحمر.

وينتظر اللاعب، حسم إدارة الأهلي موقفهم خلال الساعات المقبلة، في ظل تلقيه العديد من العروض الخليجية للتعاقد معه.