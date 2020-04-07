علق الشاعر والسيناريست مدحت العدل، على الاتهامات الموجهة إلى الفنان أكرم حسني، والخاصة بسرقة كلمات أغنية «للّي» من شعر كتبه الشاعر عادل صابر، مؤكدًا احترامه لكل الأطراف المتنازعة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، إن «المربعات شكل من أشكال كتابة الشعر ليس مقصورا على الصعيد»، موضحًا أن المعارضة الشعرية، مرتبطة بكتابة المربعات بنفس البحر والتفعيلة والقافية.

وأكد أن ما حدث مع أكرم حسني «ليس اقتباسًا أو سرقة»، متابعًا: «كتابة نفس الوزن والقافية موضوع موجود طول الوقت، هناك تشابه واحد في بيت من الشعر، اللي فتح باب الخراب واجب عليه رده، واللي فتح باب الوجع واجب عليه رده».

وأضاف: «في بعض الأحيان كسيناريست أو شاعر يعلق في ذهني جزءا من بيت شعري، قد يعلق في ذهني وأنا لا أعلم مصدره، هنا لا نعتبره سرقة على الإطلاق، معنى بيت الشعر الموجود، عامل زي ما يكون مثل شعبي (اللي حضر العفريت يصرفه)، ووجهة نظري المتواضعة مع احترامي للشاعر أنه لا توجد سرقة على الإطلاق».

وتابع: «عاوزين الأمور تهدى والشاعر القوي يثبت نفسه، الجملة من وجهة نظري عادية، مش أعظم إبداع، كلام عادي ممكن الشخص يقوله، قد علق في ذهن أكرم وكتبه، والشاعر من حقه يغير على شعره».

واستطرد: «الجملة اللي اتقالت إن (اللي يعمل أغنية ستو أنا ميعملش هذا الكلام)، من أصعب أنواع الكتابة الشعر الذي يبدو ساخرا، هي ليست سبة أو إهانة بل تحتاج مقدرة خاصة، الخروج بحاجة فيها إفيه الناس تحبه، وأكرم حسني أكبر من إنه يأخذ شطرة يحطها في غنوة».