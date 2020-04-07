الأردن وموريتانيا يؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

أكدت موريتانيا والأردن أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط، أوراق اعتماد جمانه غنيمات، بوصفها سفيرة فوق العادة وكاملة السلطة للمملكة الأردنية الهاشمية، لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

ونقلت غنيمات، إلى الرئيس الموريتاني محمد بلد الشيخ الغزواني تحيات الملك عبد الله الثاني وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأضافت أنه تم خلال اللقاء التأكيد على تعدد أوجه التنسيق بين البلدين الشقيقين.