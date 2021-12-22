موسكو: يجب انطلاق عملية تصدير الحبوب من روسيا وأوكرانيا بشكل متزامن

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ليونيد رودينكو، اليوم الأربعاء، ضرورة انطلاق عملية تصدير الحبوب من أوكرانيا وروسيا بشكل متزامن.

وقال رودينكو، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن "أولى السفن المحملة بالحبوب الأوكرانية ستخرج إلى البحر الأسود في وقت قريب، بناء على تقييم الطرف التركي وذلك في إطار اتفاقية إسطنبول"، محذرا من "احتمال فشل صفقة الحبوب في حال عدم إزالة العوائق أمام تصدير المنتجات الزراعية الروسية"، مشيرا إلى أن "موسكو تعول على تنفيذ أطراف اتفاقية إسطنبول لالتزاماتها بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية ورفع القيود المفروضة على تصدير الحبوب الروسية".

وكان وزير الدفاع التركي، قد أعلن عن بدء عمل المركز التنسيقي للحبوب في إسطنبول لتأمين شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية، منوها بأن الأمم المتحدة ستنسق جميع أنشطة المركز.

في سياق آخر، أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بناء مركز جديد للطوارئ والإنقاذ بمدينة ماريوبل في "دونيتسك"، وذلك للحاجة الملحة لعمل فريق طوارئ لتأهيل المدينة ومساعدة السكان في العودة عبر مخالفات الوجود العسكري الأوكراني من الألغام وبقايا صواريخ لم تنفجر.

وذكرت الوزارة وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، أن المركز يشمل عدة مبان ومنشآت بمساحة تصل إلى أكثر من 8 آلاف متر مربع، ويتضمن المركز أيضا مجمعا سكنيا سوف تتسلمه سلطات دونيتسك ليتم توزيعها على المتضررين من الحرب وبشكل مجاني.