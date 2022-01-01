الخارجية الروسية: لا آفاق لتطبيع العلاقات بين موسكو وهلسنكي حتى الآن

أكد نائب مدير قسم الصحافة والإعلام بوزارة الخارجية الروسية إيفان نيتشايف، اليوم الأربعاء، أن آفاق تطبيع العلاقات بين روسيا وفنلندا لم تتضح بعد.

وقال نيتشايف، في تصريحات صحفية لها أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن آفاق تطبيع العلاقات في ظل التزام هلسنكي المتهور بالسياسة الحالية للغرب غير واضحة حتى الآن".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن المسار الذي اتبعته هلسنكي بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا "تسبب في حدوث أضرار جسيمة للغاية" لعلاقات التعاون بين البلدين.

كما أضاف: "أنه سيتعين علينا البحث بشكل مشترك عن طرق لحل القضايا الناشئة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي هذا الشأن، أولينا اهتمامًا للنية المعلنة للقيادة الفنلندية لتجنب زيادة التوتر على الحدود الروسية الفنلندية وضمان حل المشكلات القائمة. لنرى كيف سيتم تطبيق مثل هذه التصريحات عمليًا ".

يُذكر أن وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أعلن في وقت سابق أنه لا زيادة في التوتر في العلاقات مع روسيا فيما يتعلق بانضمام هلسينكي إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وقال في تصريحات إعلامية له إن "حدودنا [800 ميل بين روسيا وفنلندا] تعمل بشكل طبيعي. لا يوجد توتر إضافي بين فنلندا وروسيا".

وتقدمت فنلندا والسويد، في مايو الماضي، بطلب الحصول على العضوية في حلف الناتو.

وتقول الدولتان إن ما دفعهما إلى التخلي عن حيادهما والتوجه نحو الانضمام للناتو هو العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

ومن جهته، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري مدفيديف، قبل ذلك، أن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي لا يمثل تهديدًا جديدًا بالنسبة لروسيا، لكنها ستكون مضطرة إلى تعزيز حدودها.