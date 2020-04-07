تبادل اتهامات بين أكرم حسني والشاعر عادل صابر على الهواء: أنا اللي جايب الباب وأنت اللي ترده؟

جرت مناظرة على الهواء ما بين الفنان أكرم حسني، والشاعر عادل صابر، الذي يتهم «حسني» بسرقة كلمات أغنية «للّي» للفنان محمد منير، من بيت شعري كتبه.

وفي بداية المداخلة الهاتفية التي أجراها صابر، لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء الثلاثاء، وجه انتقادًا لـ«الحديدي»، قائلًا: «المفروض تستضيفيني على الأقل»، في إشارة لعدم تكافؤ الفرص بينه وبين «حسني»، الذي تجري الإعلامية لقاء معه.

وقال الشاعر إن جملة «اللي فتح باب الوجع واجب عليه رده» بمثابة زرع نخلة جنوبية بين أشجار «الفيكس»، متابعًا أن ما حدث من المستحيل أن يكون توارد أفكار؛ ليسأل «حسني»: «ليه تدي نفسك الحق إنك تبدع وأنا لا؟».

ورد الشاعر عما إذا يستطيع «حسني» كتابة موال رباعي صعيدي، وأن يناظره في هذا الموال، ليعقب الأخير: «مع كامل احترامي لك ولفنك، لكن أسألك ليه مستكتر حق أن أكون مبدعا عليّ».

وتابع «صابر»: «لو جبتي متذوق عادي من أي خبير، هيقول الاثنين واحد مع تغيير كلمة، بتقول إن الباب لا يتفتح أو يترد بس، لكن ممكن يتربس ويتدهن ويتوارب، ما أنا اللي جايب الباب وإنت اللي ترده.. أنا متمسك بالنخلة بتاعتي، وخليك في الفيكس بتاعك»، بحسب تعبيره.

من جانبه رد «حسني»، بقوله: «الاتهام تكرر فكرة إن الكتابة الجنوبية وبلاش واحد من بحري، هذا اتهام صريح بالعنصرية، مفيش حاجة اسمها بحري وجنوبي، كلنا ولاد مصر، ليه تحتكر اللهجة والمربعات الصعيدية على الجنوب، هذا منتهى العنصرية».