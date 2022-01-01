بيراميدز يتمسك بآماله المحلية ويهزم البنك الأهلي في الدوري

واصل فريق بيراميدز انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق فوزا مهما أمام البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الـ 27 للمسابقة.

واستحوذ بيراميدز على الكرة بشكل كامل في الشوط الأول لكن لاعبو البنك الأهلي تماسكوا وحافظوا على نظافة الشباك حتى أنهى الشوط بالتعادل السلبي.

مع بداية الشوط الثاني، واصل بيراميدز استحواذه على الكرة حتى جاءت الدقيقة 71 التي كلل فيها رمضان صبحي السيطرة لهدف بعدما استلم كرة عرضية من عبد الله السعيد من جهة اليمين وسددها رمضان برأسية من يسار منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

ومع قدوم أخر خمس دقائق في المباراة، وصل فريق البنك الأهلي لمرمى أحمد الشناوي في أكثر من فرصة حقيقية لكن دفاع بيراميدز كان بالمرصاد ومنع تسجيل هدف التعادل.

وبهذه النتيجة، وصل بيراميدز للنقطة 59 في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة الـ 37 في المركز السابع.