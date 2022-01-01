أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الأربعاء، انتقال مدافعه كريس ريتشاردز إلى نادي كريستال بالاس الإنجليزي.

كان اللاعب الأمريكي انتقل إلى صفوف بايرن ميونخ في 2018 قادما من دالاس الأمريكي لكنه لم يشارك منذ ذلك التاريخ سوى في عشر مباريات تنافسية.

كان من المتوقع أن يستمر ريتشاردز على مقعد البدلاء في حال بقائه في بايرن في الموسم المقبل، لاسيما بعد أن ضم النادي البافاري المدافعين ماتيس دي ليخت ونصير مزراوي.

من جانبه، قال المدير الرياضي لبايرن حسن صالح حميدتش إن ريتشاردز كانت لديه رغبة كبيرة في أن يثبت نفسه في الدوري الإنجليزي، وقد أردنا أن نتيح له هذا ونتمنى له كل التوفيق في كريستال بالاس.

كانت وسائل إعلام ذكرت مؤخرا أن قيمة الصفقة تتراوح بين 15 و20 مليون يورو تتضمن المكافآت المحتملة.