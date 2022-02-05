أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأربعاء، أن وزير الخارجية، نيكوس ديندياس، سيزور قبرص غدا الخميس.



وأشارت صحيفة "كاثميريني" اليونانية إلى أنه من المقرر أن يلتقي دندياس مع رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس قبل محادثاته مع الرئيس نيكوس أناستاسيادس.



وذكرت وزارة الخارجية أن "المحادثات ستركز على مشكلة قبرص، والتطورات في شرق البحر المتوسط، والقضايا ذات الصلة بالاتحاد الأوروبي، والعمليات الروسية في أوكرانيا.. وسيُدلي الجانبان ببيانين مشتركين للصحفيين في وقت لاحق".



ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية اليوناني عقب ذلك ، كلمة في اجتماع رؤساء البعثات الدبلوماسية القبرصية في الخارج.