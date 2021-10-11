وزير البترول: يجب اتخاذ موقف إفريقي موحد حول قضية التحول الطاقي العادل

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الإفريقي مع تولى مصر قيادة ملف الطاقة في القارة الإفريقية خلال الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ Cop27، والإعلان عن موقف إفريقي موحد في قضية التحول الطاقي العادل وفق برنامج زمني متدرج، والعمل على توفير الاحتياجات الكبيرة والمتنامية في دول القارة للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدولها.



جاء ذلك في تصريح اليوم الأربعاء خلال مباحثات ثنائية مع الدكتورة أماني أبوزيد مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الإفريقي، تناولت مناقشة الرؤية الموحدة لتحول الطاقة في إفريقيا والتي سيتم عرضها في مؤتمر قمة المناخ Cop27 المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.



من جانبها، أكدت أبوزيد أهمية الوصول إلى كيفية تعظيم التعاون بين دول القارة الإفريقية في مجال الطاقة بصفة خاصة، نظراً لأهميتها ودورها الأساسي في تحقيق الاستقرار والتنمية، مشيرة إلى أن البترول والغاز أحد المصادر المهمة للطاقة للدول الإفريقية للمساهمة في التنمية المستدامة.



وأشارت في الوقت نفسه إلى أهمية الطاقات الجديدة والمتجددة وفقاً لبرنامج زمني يتوافق وظروف وأولويات كل دولة وظروف القارة الإفريقية بصفة عامة، مؤكدة أهمية وجود استراتيجية إفريقية موحدة للتحول الطاقي في القارة، ودعم التكامل بين الدول الإفريقية من أجل العمل على تأمين مصادر الطاقة من خلال نظم متكاملة مع الدول، مما يسهم في فتح الأسواق واستغلال كافة الفرص الاقتصادية المتاحة.