مركبة الشحن الفضائية الصينية تيانتشو-3 تعود إلى الغلاف الجوي

عادت مركبة الشحن الفضائية الصينية "تيانتشو-3"، اليوم الأربعاء، إلى الغلاف الجوي بطريقة خاضعة للسيطرة في الساعة 11:31 صباحا (بتوقيت بكين).

وذكرت وكالة الفضاء المأهول الصينية، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أن معظم مكونات المركبة الفضائية احترقت في أثناء إعادة الدخول، وسقطت كمية صغيرة من حطامها في المياه الآمنة المجدولة بجنوبي المحيط الهادئ.

وتم إطلاق مركبة الشحن "تيانتشو-3" في يوم 20 سبتمبر 2021، وسلمت حوالي 6 أطنان من الإمدادات إلى محطة الفضاء الصينية. وفي أثناء وجودها في المدار، أجرت مركبة الشحن عمليتي التقاء والتحام بمجموعة الوحدة الأساسية "تيانخه"، ونفذت رحلة تجريبية تدور حول المحطة الفضائية.

وبعد انفصالها عن مجموعة "تيانخه" في 17 يوليو الجاري، أجرت اختبارات لتكنولوجيا الفضاء، راكمت خبرة مهمة في إنشاء المدار إلى جانب تشغيل وإدارة المحطة الفضائية.