الجزائر تسجل 94 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة الجزائرية 94 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 267 ألفا و10 حالات إصابة.

وأفادت الصحة الجزائرية في بيان اليوم /الثلاثاء/ بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليستقر إجمالي الوفيات عند 6 آلاف و875 حالة وفاة.

وأوصت "الصحة" الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.



