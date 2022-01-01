مجلس السيادة السودانى يؤكد عدم صحة إصابة عضو المجلس مالك عقار بجلطة دماغية

أكدت الأمانة العامة لمجلس السيادة السودانى ، عدم صحة الأنباء المتداولة عبر وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي حول إصابة عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير ، بجلطة دماغية مساء أمس ونقله للمستشفى.

وأعلنت الأمانة العامة، في بيان اليوم، تمتع عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار إير، بصحة جيدة وتامة، ويباشر عمله بصورة طبيعية. خاصة فيما يتصل بتعزيز الأمن والاستقرار بالنيل الأزرق.

وقالت الأمانة العامة، إنها تأمل من وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي الإبتعاد عن إثارة الشائعات، وتحري الدقة، وتوخي المصداقة والمهنية عند نشر الأخبار وتداولها. والمساهمة بدور ايجابي فاعل وبنَاء خلال هذه المرحلة التي تمر بها البلاد.